منوعات

بالفيديو.. أرمينية تذرف الكريستال عوضا عن الدموع

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصيبت الشابة الأرمينية سانتيك كرازيان البالغة من العمر 22 بحالة غريبة حيرت الأطباء الذين فشلوا في إيجاد علاج لها.

وبدأت الشابة الأرمينية بذرف قطع من الكريستال عوضا عن الدموع، وقالت سانتيك إنها اعتقدت في البداية أن الغبار الذي أصابها أثناء زيارتها لطبيب الأسنان هو السبب، بينما توقعت عائلتها أن يكون حطام الزجاج الذي دخل عينيها هو السبب في ذلك.

وقالت الشابة الأرمينية إن الأطباء فشلوا في إيجاد حل لمشكلتها، حيث سخر بعضهم منها، في حين وصف بعض الأطباء لها عددا من المضادات الحيوية والقطرات التي لم تعالج مشكلتها.

وأكدت سانتيك أن عينيها تنتجان بشكل يومي 50 قطعة من الكريستال، وأن كبير أطباء العيون في وزارة الصحة الأرمينية قام بزيارتها مرتين، وأخذ عينات الكريستال إلى المختبر لتحليها ومعرفة أسباب هذه الحالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك