بالفيديو.. أرمينية تذرف الكريستال عوضا عن الدموع

أصيبت الشابة الأرمينية سانتيك كرازيان البالغة من العمر 22 بحالة غريبة حيرت الأطباء الذين فشلوا في إيجاد علاج لها.

وبدأت الشابة الأرمينية بذرف قطع من الكريستال عوضا عن الدموع، وقالت سانتيك إنها اعتقدت في البداية أن الغبار الذي أصابها أثناء زيارتها لطبيب الأسنان هو السبب، بينما توقعت عائلتها أن يكون حطام الزجاج الذي دخل عينيها هو السبب في ذلك.

وقالت الشابة الأرمينية إن الأطباء فشلوا في إيجاد حل لمشكلتها، حيث سخر بعضهم منها، في حين وصف بعض الأطباء لها عددا من المضادات الحيوية والقطرات التي لم تعالج مشكلتها.

وأكدت سانتيك أن عينيها تنتجان بشكل يومي 50 قطعة من الكريستال، وأن كبير أطباء العيون في وزارة الصحة الأرمينية قام بزيارتها مرتين، وأخذ عينات الكريستال إلى المختبر لتحليها ومعرفة أسباب هذه الحالة.

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