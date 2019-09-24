مسلسل تشرنوبل يحصد 3 جوائز إيمي

حصد مسلسل تشرنوبل التلفزيوني 3 جوائز إيمي في حفل توزيع جوائز إيمي لهذا الموسم الذي عقد في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية يوم 22 سبتمبر الجاري.

حيث نال المسلسل جائزة أفضل مسلسل، وجائزة أفضل إخراج، بالإضافة إلى جائزة أفضل سيناريو للمسلسل القصير.

ويعد تشرنوبل من المسلسلات القصيرة حيث تضمن 5 حلقات فقط، وتدور أحداثه حول حادثة الانفجار في المفاعل النووي التي وقعت في مدينة تشرنوبل في الاتحاد السوفيتي عام 1986، وكيفية تعامل السلطات السوفيتية معها.

ولعب دور البطولة في المسلسل عدد من النجوم أمثال جاريد هاريس، ستيلان سكار سغارد، إيميلي واتسون، بول ريتر، وغيرهم.

الجدير بالذكر أن المسلسل من إخراج قناة HBO بالتعاون مع شبكة SKY البريطانية التلفزيونية، وعرض لأول مرة يوم 6 مايو الماضي في أمريكا، قبل أن يعرض في اليوم التالي في بريطانيا.

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