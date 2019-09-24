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“باتريوت” تطلق قرص SSD فائق السرعة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة باتريوت الأميركية عن قرص صلب SSD يتميز بسرعة كبيرة أطلقت عليه اسم Viper VP4100.

وزودت باتريوت القرص الصلب بجسم تبريد من الألمنيوم، وسيصل ارتفاعه إلى 0.7 سم.

وأكدت باتريوت أن القرص الصلب الجديد سيتيح للمستخدم نقل بيانات بحجم 5 غيغا في الثانية الواحدة، كما يتيح له قراءة بيانات بحجم 4.4 غيغا في الثانية، بينما ستصل إلى 800 ألف في الثانية أثناء الكتابة والقراءة المتزامنة.

وقالت الشركة الأمريكية إن القرص الصلب الجديد يمكن وصله عن طريق تقنية PCle من الجيل الرابع.

وستوفر باتريوت القرص الصلب بسعتين الأولى 1 تيرابايت والثانية 2 تيرا بايت، وبسعر 400 دولار للسعة الأولى، و600 دولار للسعة الثانية.

يذكر أن الشركة الأميركية لم تفصح حتى الآن عن الموعد الرسمي لإطلاق القرص الصلب في الأسواق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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