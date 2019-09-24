جديد أونيكس.. قارئ كتب إلكترونية مميز

كشفت شركة أونيكس الصينية اللثام عن قارئ كتب إلكترونية مميز أطلقت عليه اسم Boox Max 3.

وزودت الشركة الصينية قارئ الكتب الجديد بشاشة تعمل بالحبر الإلكتروني E-Ink مقاس 13.3 بوصة وبدقة عرض 2200*1650.

وسيعمل القارئ الجديد بمعالج كوالكوم ثماني النوى بسرعة 2 غيغا هرتز ونظام تشغيل Android9.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا القارئ 64 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال منفذ OTG-USB، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

وألحقت الشركة الصينية بالقارئ مجموعة من التجهيزات منها ماسح البصمات، شريحة واي فاي، بالإضافة إلى سماعتين لتشغيل الكتب الصوتية.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق قارئ الكتب الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 860 دولارا أميركيا، دون أن تكشف عن الموعد الرسمي لإطلاقه.

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