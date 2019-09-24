ساعة أبل تنقذ شخصا من “موت مُحتّم”

كانت لساعة أبل الذكية دور مهم في إنقاذ حياة الكثيرين خلال السنوات الماضية من معرفة نبضات القلب غير المنتظمة وتنبيه المستخدم بذلك للرجوع إلى أقرب مستشفى، لكن هذه المرة تمكنت الساعة من إنقاذ حياة شخص بميزة الكشف عن السقوط Fall detection المضافة للجيل الرابع والخامس من ساعات أبل الذكية.

ونشر شخص يدعى Gabe تحدث فيه عن تفاصيل عملية الإنقاذ وكيف كانت الساعة بطلة الموقف، حيث أشار إلى أنه كان يخوض مُغامرة تسلق الجبل رفقة والده وكانا متفقين على الالتقاء في نقطة معينة، قبل أن يسقط والده وتقوم ساعة أبل بإرسال رسالة نصيّة إلى هاتف الابن لتُعلمه بسقوط والده، إضافة إلى تحديدها مكانه على تطبيق الخرائط.

وتقوم ميزة Fall detection عند وقوعك المفاجئ، بإرسال رسالة نصية لأقربائك وتحديد موقعك ومكانك للأشخاص المعنيين، والذين سبق وأن أدرجهم المُستخدم لقائمة حالات الطوارئ.

وساعدت الخاصية في إنقاذ حياة والد Gabe والوصول إليه مباشرة ونقله إلى المستشفى بأسرع وقت ممكن كما حدث مع الكثير من مستخدمي ساعة أبل في وقت سابق، وهي تعتبر مفيدة للأشخاص الكبار في العمر العرضة للسقوط بشكل دائم.

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