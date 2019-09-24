فيفو تطلق هاتفا بـ4 كاميرات وببطارية قوية

كشفت شركة فيفو الصينية عن فرد جديد في عائلة Vivo U أطلقت عليه اسم Vivo U10.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 665، ونظام تشغيل Android Pie9، وواجهة Funtouch Os9.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة Halo Full View بحجم 6.35 بوصة وجودة عرض HD Plus، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية، حيث ستصل دقة الكاميرا الأولى إلى 13 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بحجم 32 و64 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 3 و4 غيغا بايت.

أما بطارية هذا الجهاز فستأتي بسعة 5000 ميلي أمبير، وستدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط.

وستوفر فيفو الهاتف في الأسواق بلونين هما الأسود والأزرق المتدرج، مع إمكانية إضافة ألوان أخرى في المستقبل.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف في الأسواق يوم 29 سبتمبر الجاري بسعر يصل إلى 126 دولارا أميركيا.

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