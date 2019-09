ممثلة أمريكية مشهورة تكشف لأول مرة تفاصيل اغتصابها!

نشرت الممثلة الأميركية ديمي مور تفاصيل صادمة عن طفولتها وتعرضها للاعتداء الجنسي في كتاب حديث يتوقع أن يحدث ضجة ونقاشاً واسعين بسبب ما ورد فيه.

حيث قالت النجمة البالغة من العمر 56 عاماً في كتابها، الذي يعرض في المكتبات اليوم الثلاثاء، إنها تعرضت للاغتصاب من قبل رجل مسن حين كانت في الخامسة عشرة.

هذا وولدت مور في ولاية نيومكسيكو، لكن والديها سرعان ما انفصلا، ثم عاشت الطفلة مع والدتها وزوجها، اللذين كانا من مدمني الكحول.

كما دأبت والدة ديمي على اصطحاب ابنتها إلى الحانات لأجل جذب انتباه الرجال، وفي إحدى المرات، عادت الصغيرة ووجدت رجلاً مسنا في البيت وهو ينتظرها، ولم يغادر إلا بعدما اعتدى عليها جنسياً.

وأكدت ديمي في كتابها أن الجاني بعد أن انتهى من اغتصاب الفتاة القاصر، قال بسؤالها على نحو مستفز:

“كيف تشعرين وقد باعتك والدتك مقابل 500 دولار”.

ولم تتوقف متاعب الممثلة عند هذا الحد، لأنها قضت مرحلة الطفولة في وهم حسب وصفها، لأنها كانت تعتقد أن زوج والدتها هو الأب، لكن ما إن عثرت على شهادة الميلاد وهي في الثالثة عشرة حتى اكتشفت الحقيقة الصادمة.

