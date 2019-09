إدارة الصيدلة تُحذر من وجود مواد مسرطنة داخل مستحضر دوائي لعلاج القرحة!

دعت إدارة الصيدلة إلى عدم استعمال المستحضرات الدوائية المحتوية على مادة “الرانيتيدين” والمتعارف عليها بالاسم التجاري “ZANTAC” والمستخدمة لعلاج القرحة وتقليل إفراز السائل الحمضي، بعد ورود تنبيه من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية باشتباه وجود شوائب من مادة NDMA يحتمل أن تكون مسرطنة.

حيث جاء في التعميم الصادر عن مدير إدارة الصيدلة خالد مهرج أنه يُنصح كإجراء احترازي اللجوء إلى بدائل علاجية ذات نفس المفعول بعد الرجوع إلى الصيدلي المختص أو الطبيب المعالج.

كما جاء في التعميم أنه من خلال متابعة وزارة الصحة لمستجدات التقارير العالمية الصادرة عن المنظمات الدولية فقد أظهرت التقارير الأولية وجود نسبة ضئيلة من هذه المادة، الأمر الذي يتطلب إجراء المزيد من التحاليل اللازمة للتحقق من مصادر المادة الخام المستخدمة لتصنيع هذا الدواء.

هذا ودعت إدارة الصيدلة إلى الإبلاغ عن أي آثار جانبية لهذا الدواء وباقي الأدوية المستخدمة إن وجدت من خلال تعبئة نموذج الإبلاغ عن الآثار الجانبية المعد لذلك والمتواجد في المستشفيات والمراكز الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

