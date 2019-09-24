دراسة: المشي السريع يطيل عمر الإنسان إلى سن الـ80

أثبتت دراسة قام بها علماء الشيخوخة في اليابان أن المشي السريع يطيل عمر الإنسان إلى سن الـ80 عاما.

وتحدث العلماء عن هذه الدراسة في مؤتمر نحو العمر المديد والمثمر الروسي الياباني المشترك الذي عقد مؤخرا في العاصمة الروسية موسكو.

وقال أحد العلماء إن محافظة الإنسان على المشي السريع بسرعة 1.5 متر في الثانية وهو في سن ال70 تساعد على إطالة عمره حتى سن ال80 بنسبة 100%، في حين أن نسبة الوصول إلى سن ال80 ستقل إلى 35% لدى النساء و15% لدى الرجال في حال كان معدل سرعة المشي أقل من 1.5 متر في الثانية.

وأكد العالم الياباني أن المشي بشكل مستمر ساعد اليابانيين على الظهور بمظهر شاب على الرغم من تجاوزهم لسن الـ60، وذلك لأن المشي يؤخر الشيخوخة والعجز لدى الرجال والنساء على حد سواء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية