معلومات هامة حول المضاد الحيوي

المضاد الحيوي

نعمة كبيرة من الله لعباده، وهو سلاح ذو حدين إن أحسنتم استخدامه أصابكم نفعه ،،

وإن أسأتم استعماله انقلب عليكم ضرره وفي هذا المقال مجموعة من النصائح حول كيفية

استخدام المضاد الحيوي.

١- أي مضاد حيوي يأخذه المريض ولم يظهر

تأثيره بعد ٤٨ ساعة — يلزم عمل تحاليل سواء (مسحة، مزرعة ، دم) للتشخيص الصحيح

للحالة وتغيير المضاد الحيوي في ضوء التحاليل.

٢- ارتفاع درجة الحرارة ← ليس معناه

مضاد حيوي.

٣- حساسية الأنف ← ليس معناها مضاد حيوي.

٤- النزلة المعوية ← ليس معناها مضاد

حيوي.

٥- مغص البطن ← ليس معناه مطهر معوي

(مضاد حيوي).

٦- الكحة ← ليس معناها مضاد حيوي.

٧- حساسية الصدر ← لا تمت للمضاد الحيوي

بصلة.

٨- ألم الساقين عند الأطفال خاصة ← ليس

معناه حمى روماتيزمية وحقنة بنسيلين طويلة المفعول شهرياً.

٩- ألم الأذن ← ليس معناه التهاب الأذن

الوسطى ومضاد حيوي”.

١٠- احمرار العين ← ليس معناه قطرة مضاد

حيوي.

١١- ورم اليد نتيجة خبطة ← ليس معناه

مرهم مضاد حيوي.

١٢- لا يوجد مضاد حيوي يستخدم أقل من

أسبوع إلا نوعاً واحداً فقط(Azithromicin).

١٣- تكرار الأعراض ← ليس معناه نفس

التشخيص وبالتالي نفس العلاج، وتكرار المضاد الحيوي اللي الطفل استراح عليه.

١٤- لا يوجد شيء اسمه مضاد حيوي خفيف

ومضاد حيوي قوي — كله مضاد حيوي.

١٥- لا يوجد شيء اسمه ملعقة صغيرة أو

ملعقة شاي “لابد من حساب الجرعة بال “مل”.

١٦- لا يوجد شيء اسمه الحقن تجيب من

الآخر ← المنصوص عليه أن الحقن استخدامها محدود جداً كما في المستشفيات أو تبعاً

لنتيجة المزرعة.

١٧- أي مضاد حيوي نبدأ فيه بحقن ثم نكمل

على شراب — لازم تكون نفس المادة الفعالة.

١٨- لا يوجد مضاد حيوي شراب لا يرج قبل

الاستخدام.

١٩- لا يوجد مضاد حيوي يستعمل بعد حله ب

15 يوم.

٢٠- المضاد الحيوي يحفظ بباب الثلاجة.

الكلام السابق

يسري على المضاد الحيوي بجميع صوره الحقن والأقراص والشراب والمراهم وقطرات العين

والأذن الخ.

المصدر :طبيب أون لاين

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