ماذا فعلت شيرين لتثير جدلا كبيرا بـمواقع التواصل؟

أثارت الفنانة المصرية شيرين جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بتقبيل يد زوجها بشكل مباشر وعلى المسرح خلال إحيائها حفلتها على مسرح جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للسعودية.

حيث طلبت الفنانة المصرية من زوجها الصعود إلى المسرح لكي يساعدها على إلقاء كلمتها، حيث قالت إنها أخذت على نفسها عهدا بأن لا تتحدث عن أي حاجة تشعر بها، ولكن الموقف كان يتطلب أن تلقي كلمة بمساعدة زوجها.

واستقبلت الفنانة المصرية زوجها بتقبيل يده قبل أن تترك له الكلام نظرا لعجزها عن التعبير.

وتباينت ردود الأفعال من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فمنهم من أعجب بتصرف شيرين، في حين قام البعض الآخر بانتقادها.

يذكر أن هذا الحفل الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا هو الأول لشيرين منذ مدة طويلة، حيث ابتعدت عن إحياء الحفلات مؤخرا بسبب عدد من المشاكل التي حدثت معها على المسرح بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل.

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