أوكرانيان يتخليان عن طفليهما لسبب غريب

في حادثة غريبة من نوعها وغير إنسانية قام الأوكراني فلاديمير زايتسيف البالغ من العمر 25 عاما وزوجته بوزهينا سينيتشكا (20 عاما) بترك طفليهما في مخيم للمشردين.

حيث طلب الزوجان من أحد المشردين القاطنين في المخيم الواقع على ضفة نهر في مدينة زابوريزهزهيا البقاء مع الطفلين ريثما يحضران الطعام، وبعد ذلك اختفيا ولم يعودا، وتركا طفليهما دون ملابس أو مال.

الأمر الذي أجبر الطفلين أندري البالغ من العمر 3 سنوات وماكسيم البالغ من العمر عامين على العيش في المخيم الشبيه بالغابة، حيث كانا يبحثان عن الطعام في القمامة، ويشربان من ماء النهر.

وبعد مرور أسبوع شاهدت إحدى السيدات الطفلين أثناء مرورها بالقرب من المخيم، لتقوم بإبلاغ السلطات التي أنقذت الطفلين وبدأت التحقيق في الحادث.

وبرر الوالدان فعلتهما برغبتهما بأخذ استراحة من تربية ولديهما، لتقوم الشرطة بوضعهما في السجن ريثما يتم تقديمها للمحاكمة، وفي حال تمت إدانتهما فسيواجهان عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، كما سيحرمان من حقوقهما في تربية الطفلين.

أما الطفلان فقد تم وضعهما في دار الأيتام بشكل مؤقت ريثما تصدر المحكمة قرارها بشأن والديهما.

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