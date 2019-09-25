تويتر يتبع سياسة جديدة لمكافحة الاحتيال المالي

بدأت شركة تويتر بمكافحة الاحتيال المالي الذي انتشر كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال سنها لمجموعة من القواعد والقوانين التي من شأنها مكافحة الاحتيال المالي على منصة تويتر.

ومنعت تويتر المستخدمين من إنشاء حسابات وهمية أو مزيفة أو حسابات تدعي أنها لشخصيات عامة أو شركات دون وجود إثباتات تؤكد هوية الشخص.

كما حظرت طلب مبالغ مالية أو معلومات مالية شخصية حول بطاقات الائتمان وأرقام الحسابات التي يملكها الشخص.

كما منعت تويتر إنشاء حسابات وعمليات خصومات احتيالية من خلال منعها الدفع ببطاقة ائتمان مسروقة، كما حذرت من النصب من خلال الوعد بتحويل المبالغ الصغيرة المدفوعة إلى مبالغ كبيرة خلال فترة قصيرة من خلال تشغيلها في أعمال.

وقالت إنها ستحظر أي حساب يطلب معلومات مالية من المستخدمين بصفة أنه بنك في حال لم يكن له دليل يثبت صحة كلامه.

وطلبت تويتر من كافة المستخدمين الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها من خلال تطبيق تويتر أو موقعها من خلال الضغط على خيار It’s suspicious or spam ليقوم المسؤولون عن الشبكة بالتعامل مع المحتوى المخالف، حيث ستضع التغريدات المخالفة في قائمة المحظورات، وستحذفها من الحساب وستجعل الحساب متوقف بشكل مؤقت أو نهائي.

الجدير بالذكر أن السياسة الجديدة لتويتر في محاربة التغريدات المسيئة والمخالفة ساهمت في تراجع الإبلاغات هذا العام بنحو 16%.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية