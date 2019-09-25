العلكة وصحة الأسنان.. دراسة تُنهي الجدل

شهد يوم العلكة العالمي الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، إعلان مجموعة من الأطباء الروس عن دراسة تثبت دور العلكة في المحافظة على صحة الأسنان.

حيث أكد أحد الأطباء التابعين لجامعة سيتشينوف الطبية الروسية أن مضغ العلكة لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد وجبة الطعام سيساهم في الحفاظ على صحة الأسنان، لأن العلكة تساعد على إفراز اللعاب، كما يلتصق عليها بقايا الطعام.

كما أكد دور العلكة بالحفاظ على عضلات المخ بحالة جيدة، وتحسين تدفق الدم في اللثة، ومنح الشخص شعورا بالانتعاش بعد الانتهاء من الطعام.

وقال الطبيب إن العلكة لا تغني عن استخدام الفرشاة لتنظيف الأسنان، كما أكد عدم وجود أي تأثير سلبي لها على الإنسان شرط ألا يمضغها الشخص طوال اليوم، أو يبلعها.

وطالب الطبيب الأشخاص باختيار نوع العلكة التي تحتوي على كمية قليلة من السكر والصبغة.

وأكد أن العلكة لا تناسب الأشخاص الذين لديهم التهابات في اللثة نتيجة عدم ثبات الأسنان، أو الأشخاص الذين يعانون من خلل في وظيفة عضلات المخ.

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