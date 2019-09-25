Xiaomi تطلق هاتف بتصميم فريد

كشفت شركة Xiaomi الصينية عن هاتف جديد بشاشة متلفة حول الهيكل تشغل 180.6 % من مساحة الشاشة أطلقت عليه اسم Mi Mix Alpha.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon +855 ثماني النوى ونظام أندرويد وواجهة MIUI11.

ويتميز الجهاز بشاشته الملتفة التي تشغل مساحة 180.6% منه، حيث التفت الشاشة حول الهاتف وامتدت إلى الجزء الخلفي، واحتوى الهاتف على إطار وحيد تم وضعه في الشريط الجانبي.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 40 ميغا بيكسل قادرة على التقاط صور سيلفي مميزة، وكاميرا خلفية ثلاثية حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 108 ميغا بيكسل، والثانية 20 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 512 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 12 غيغا بايت.

أما البطارية فستأتي بسعة 4050 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 40 واط، وسيدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5 G.

يذكر أن Xiaomi ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر مرتفع يصل إلى 2815 دولارا أمريكيا.

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