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غوغل تستعد لإطلاق حاسوب بشاشة 4K

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت مجموعة من التقارير إلى قرب إعلان شركة غوغل الأميركية عن حاسوب جديد بشاشة 4K  خلال حدث Made By Google المتوقع إقامته في نيويورك خلال الشهر القادم.

وأكدت التسريبات أن الحاسوب الجديد سيحمل اسم Pixelbook Go، وسيعمل بمعالجات إنتل Core m3، أو i5 أو i7 .

ويتميز الحاسوب الجديد بخفة وزنه، وبشاشته التي ستأتي بحجم 13.3 بوصة وبدقة 4K وبنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9.

وأكدت التقارير الواردة من داخل شركة غوغل أن الشاشة ستكون من العلامة التجارية Molecular Display.

وسيأتي الحاسوب الجديد بعدة خيارات للذاكرة الداخلية هي 64، 128، و256 غيغا بايت، في حين ستتراوح الذاكرة الداخلية ما بين 8 و16 غيغا بايت.

الجدير بالذكر أن التسريبات لم تستطع تحديد أسعار الحاسوب الجديد، ولكنها أكدت أنها ستكون مختلفة بحسب مساحة الذاكرة الداخلية والعشوائية ودقة الشاشة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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