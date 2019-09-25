غوغل تستعد لإطلاق حاسوب بشاشة 4K

أشارت مجموعة من التقارير إلى قرب إعلان شركة غوغل الأميركية عن حاسوب جديد بشاشة 4K خلال حدث Made By Google المتوقع إقامته في نيويورك خلال الشهر القادم.

وأكدت التسريبات أن الحاسوب الجديد سيحمل اسم Pixelbook Go، وسيعمل بمعالجات إنتل Core m3، أو i5 أو i7 .

ويتميز الحاسوب الجديد بخفة وزنه، وبشاشته التي ستأتي بحجم 13.3 بوصة وبدقة 4K وبنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9.

وأكدت التقارير الواردة من داخل شركة غوغل أن الشاشة ستكون من العلامة التجارية Molecular Display.

وسيأتي الحاسوب الجديد بعدة خيارات للذاكرة الداخلية هي 64، 128، و256 غيغا بايت، في حين ستتراوح الذاكرة الداخلية ما بين 8 و16 غيغا بايت.

الجدير بالذكر أن التسريبات لم تستطع تحديد أسعار الحاسوب الجديد، ولكنها أكدت أنها ستكون مختلفة بحسب مساحة الذاكرة الداخلية والعشوائية ودقة الشاشة.

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