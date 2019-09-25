طالبة تجني آلاف الدولارات دون عمل.. كيف؟

تمكنت الطالبة الأسترالية تيا ريستوفي البالغة من العمر 18 عاما من تحقيق آلاف الدولارات شهريا من خلال عملها كمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت تيا هذا العمل في سن الـ14، حيث أنشأت حسابا على إنستغرام وقناة على يوتيوب، وبدأت بنشر صورها عليها خلال الفصول الدراسية.

وتمكنت الطالبة من تحقيق شعبية كبيرة، حيث وصل عدد متابعيها في إنستغرام إلى 100 ألف شخص، كما وصل عدد المشتركين في قناتها على يوتيوب إلى 3000 شخص الأمر الذي دفع عددا كبيرا من الشركات إلى التعاقد معها مقابل 350 دولارا للإعلان الواحد.

وقالت تيا إنها تعمل في فترة الاستراحة بين الفصول الدراسية، حيث تقوم بنشر الصور في هذه الفترة ليكون بإمكانها التركيز على دراستها في المنزل، وتحاول خلال فترة الاستراحة الرد على أكبر عدد من الاستفسارات والرسائل كي لا يؤثر عملها على دراستها.

وأكدت الطالبة الأسترالية التي جمعت أكثر من 55 ألف دولار من خلال عملها هذا على أنها تختار العلامات التجارية التي تقتنع بها وتعجب بمنتجاتها.

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