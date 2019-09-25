بالفيديو.. أول رائد فضاء إماراتي ينطلق إلى المحطة الدولية

انطلق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، مساء اليوم الأربعاء، في رحلة فضائية صوب المحطة الدولية، ليكون أول عربي يسافر إلى الفضاء.

واستقل المنصوري رفقة الأميركية جيسيكا مير، وقائد الرحلة الروسي أوليج سكريبوتشك، المركبة الفضائية الروسية “Soyuz-MS 15″، من محطة “بايكونور” الفضائية في كازاخستان.

ومن المقرر أن يمضي الفريق 6 ساعات في الفضاء قبل الوصول إلى المحطة الدولية عند منتصف الليل.

وشهدت لحظة انطلاق المركبة الفضائية متابعة من عشاق الفضاء حول العالم، لكن عربيا كانت المتابعة لها خصوصية كون المركبة تحمل أول عربي يسافر إلى الفضاء.

وأتاحت الوكالة الأميركية للملاحة الجوية والفضاء “ناسا” بثا مباشرًا للحظة انطلاق المركبة الفضائية من قاعدة “بايكونور”.

وينتظر الفريق 8 أيام من العمل في محطة الفضاء الدولية، حيث سيجري 16 تجربة علمية، منها 6 تجارب على متن المحطة.

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