بالصور..  زوجان يجعلان نباتات تتحول لأثاث منزلي 

تقرير 218

من كان يظن أن صناعة الأثاث المنزلي قد تتحول إلى منتج زراعي يصنع نفسه بنفسه، هذا ما توصل إليه زوجان بريطانيان في مدينة ميدلاندز بإنجلترا حيث ابتكرا آلية استطاعا من خلالها دمج الزراعة بالصناعة في آن واحد فتمكن الزوجان من استثمار منتجات أرضهما الزراعية في تحويلها إلى مصنع ذاتي للأثاث المنزلي.

فكرة مزرعة الأثاث بدأت لدى “جافين” عندما كان صغيرا وشاهد شجرة بونساي ضخمة تشبه الكرسي ، فقرر تطويع طرق الزراعة من أجل الحصول على مقاعد مزروعة وليست مصنوعة؛ حيث استطاع جافين وزوجته بعد عدة تجارب توجيه البراعم ونموها في الاتجاه الذي يريدانه ليتمكنا في النهاية من إنتاج أثاث مزروع.

“جافين” وصف الأمر بمثابة استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، فبدلا من الانتظار سنوات طويلة حتى تنمو الأشجار ثم تقطع لصناعة الأثاث، تتم زراعتها بالشكل المراد أن تصبح عليه، وتوصل الزوجان إلى زراعة ما يقرب من مئتين وخمسين كرسيا ومئة مصباح وخمسين طاولة.

الكرسي الذي تستغرق مدة نموه من ست إلى تسع سنوات، يصل سعره إلى أكثر من اثني عشر ألف دولار، والمصابيح فيتراوح سعرها بين ألف دولار وثلاثة آلاف، أما الطاولات فتباع الواحدة منها ما بين ألف دولار إلى خمسة عشر ألفا.

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