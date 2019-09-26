تعرف على الهواتف التي ستحصل على اندرويد 10

أطلقت غوغل نظام التشغيل اندرويد 10، ويأتي هذه المرة مع مميزات أبرزها خاصية الوضع الليلي والرد السريع من خلال الإشعارات مع ميزة التنقل بين القوائم بواسطة الإيماءات.
وطرحت غوغل نظامها الجديد على هواتفها وشملت جميع إصدارات هواتف Pixel منذ الجيل الأول وحتى الجيل القادم “بكسل 4”.
أما شركة سامسونغ فهي من الشركات التي تتأخر قليلاً في طرح النظام على هواتفها بسبب امتلاكها واجهة يتم العمل عليها وتطويرها بما يتوافق مع مميزات النظام الجديدة، مع العلم أن كثير من مميزات النظام الجديدة موجودة في واجهة سامسونغ.
من المنتظر أن يصل التحديث إلى سلسلة هواتف اس 10 ونوت 10 حتى أجهزة اس 8 ونوت 8، ومن المتوقّع حصول سلسلة غالكسي A و J و M التي صدرت في 2018 و 2019 على التحديث.
أما هواتف شركة هواوي والعلامة التجارية التابعة لها Honor فسوف تحصل هواتفها على النظام، وستحصل سلسلة Mate 20 فأحدث على النظام، ونفس الشيء لهاتف P20 فأحدث، وستصل تدريجيا لبقية الأجهزة من عائلة Mate و P و Y ونوفا التي صدرت آخر سنتين.
أما نوكيا فنشرت صورةً كشفت فيها الهواتف التي ستحصل على التحديث مع مواعيد الصدور، حيث سيتوفر التحديث لكل أجهزة نوكيا من نوكيا 1 الى نوكيا 9 حتى منتصف العام القادم.
وأعلنت شاومي عن قائمة هواتفها التي ستحصل على التحديث مع واجهتها MiUI وهي سلسلة مي 8 ومي 9 ومي ميكس خلال الربع الأخير من السنة. ومي 9 برو، ومي ميكس ألفا.
أما Redmi Note 7 و Redmi Note 7 Pro فسيحصلان على التحديث في الربع الأول من العام القادم.
ونتوقّع أيضاً حصول هواتف Mi A3 و Mi A2 على التحديث كونها تحمل نظام تشغيل Android One القريب من الخام رغم عدم تأكيد الشركة حتى الآن.
وأتاحت شركة “ون بلس” تجربة النسخة التجريبية من اندرويد 10 لأجهزتها 6 و 7. ولا معلومات حول أجهزة OnePlus 5 و 5T.
وهذه قائمة الهواتف التي من المتوقع أن تحصل على اندرويد 10:
Nokia 7.1
Nokia 8.1
Nokia 9 Pureview
Nokia 6.1, 6.1 Plus
Nokia 7 Plus
Nokia 2.2
Nokia 3.1 Plus
Nokia 3.2
Nokia 4.2
Nokia 1 Plus
Nokia 5.1 Plus
Nokia 8 Sirocco
Nokia 2.1
Nokia 3.1
Nokia 5.1
Nokia 1
Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi 9 SE
Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi 8 Pro
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
Xiaomi Mi Mix 2S
Xiaomi Mi Mix 3
Xiaomi Mi Mix 3 5G
Xiaomi Mi A3
Xiaomi Mi A2
Redmi K20
Redmi K20 Pro
Redmi Note 7
Redmi Note 7 Pro
Moto Z3, Z3 Play, Z4
Moto G7, G7 Play, G7 Plus, G7 Power
Moto One, Moto One Power
Motorola One Action
Oppo Reno
Oppo Reno Z SD710
Oppo Reno Z Helio P90
Oppo A9x
Oppo K3
Oppo Reno 5G
Oppo Reno 10x Zoom
Oppo Reno Lite
Oppo F11
Oppo F11 Pro
Galaxy S10, S10+, S10e, S10 5G
Galaxy S9, S9+
Galaxy S8, S8+
Galaxy Note 10, Note 10+
Galaxy Note 9
Galaxy Note 8
Galaxy Fold
Galaxy A10, A20, A20e, A30, A30s, A40, A50, A50s, A70, A80, A90 5G
Galaxy A6, A6+, A7, A9, A8, A8s (2018نسخ )
Galaxy J6, J6+, J8, J8+
Galaxy M10, M20, M30, M40
Tecno Spark 3 Pr
LG G8
Vivo X27
Vivo NEX S
Vivo NEX A
Realme 3 Pro
Huawei Mate (20, 20 Pro, 20 Lite, 20 X, 20 X 5G, 20 Porsche RS)
Huawei Mate (10, 10 Pro)
Huawei Porsche Design (Mate 10, Mate RS)
Huawei (P20, P20 Pro)
Huawei (P30, P30 Pro, P30 Lite)
Huawei Mate X
Huawei Nova (5T, 5, 5 Pro, 5i, 4)
Huawei (Y9, Y9 Prime, Y6, Y7, Y7 Prime, Y7 Pro)
Honor (20, 20 Pro, View 20)
OnePlus 6 / 6T
OnePlus 5 / 5T
OnePlus 7 / 7 Pro
ASUS ROG Phone I
ASUS ROG Phone II
ASUS ZenFone 5Z
ASUS ZenFone 6
Sony Xperia XZ3
Sony Xperia XZ2
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