تعرف على الهواتف التي ستحصل على اندرويد 10

أطلقت غوغل نظام التشغيل اندرويد 10، ويأتي هذه المرة مع مميزات أبرزها خاصية الوضع الليلي والرد السريع من خلال الإشعارات مع ميزة التنقل بين القوائم بواسطة الإيماءات.

وطرحت غوغل نظامها الجديد على هواتفها وشملت جميع إصدارات هواتف Pixel منذ الجيل الأول وحتى الجيل القادم “بكسل 4”.

أما شركة سامسونغ فهي من الشركات التي تتأخر قليلاً في طرح النظام على هواتفها بسبب امتلاكها واجهة يتم العمل عليها وتطويرها بما يتوافق مع مميزات النظام الجديدة، مع العلم أن كثير من مميزات النظام الجديدة موجودة في واجهة سامسونغ.

من المنتظر أن يصل التحديث إلى سلسلة هواتف اس 10 ونوت 10 حتى أجهزة اس 8 ونوت 8، ومن المتوقّع حصول سلسلة غالكسي A و J و M التي صدرت في 2018 و 2019 على التحديث.

أما هواتف شركة هواوي والعلامة التجارية التابعة لها Honor فسوف تحصل هواتفها على النظام، وستحصل سلسلة Mate 20 فأحدث على النظام، ونفس الشيء لهاتف P20 فأحدث، وستصل تدريجيا لبقية الأجهزة من عائلة Mate و P و Y ونوفا التي صدرت آخر سنتين.

أما نوكيا فنشرت صورةً كشفت فيها الهواتف التي ستحصل على التحديث مع مواعيد الصدور، حيث سيتوفر التحديث لكل أجهزة نوكيا من نوكيا 1 الى نوكيا 9 حتى منتصف العام القادم.

وأعلنت شاومي عن قائمة هواتفها التي ستحصل على التحديث مع واجهتها MiUI وهي سلسلة مي 8 ومي 9 ومي ميكس خلال الربع الأخير من السنة. ومي 9 برو، ومي ميكس ألفا.

أما Redmi Note 7 و Redmi Note 7 Pro فسيحصلان على التحديث في الربع الأول من العام القادم.

ونتوقّع أيضاً حصول هواتف Mi A3 و Mi A2 على التحديث كونها تحمل نظام تشغيل Android One القريب من الخام رغم عدم تأكيد الشركة حتى الآن.

وأتاحت شركة “ون بلس” تجربة النسخة التجريبية من اندرويد 10 لأجهزتها 6 و 7. ولا معلومات حول أجهزة OnePlus 5 و 5T.

وهذه قائمة الهواتف التي من المتوقع أن تحصل على اندرويد 10:

Nokia 7.1

Nokia 8.1

Nokia 9 Pureview

Nokia 6.1, 6.1 Plus

Nokia 7 Plus

Nokia 2.2

Nokia 3.1 Plus

Nokia 3.2

Nokia 4.2

Nokia 1 Plus

Nokia 5.1 Plus

Nokia 8 Sirocco

Nokia 2.1

Nokia 3.1

Nokia 5.1

Nokia 1

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A2

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Moto Z3, Z3 Play, Z4

Moto G7, G7 Play, G7 Plus, G7 Power

Moto One, Moto One Power

Motorola One Action

Oppo Reno

Oppo Reno Z SD710

Oppo Reno Z Helio P90

Oppo A9x

Oppo K3

Oppo Reno 5G

Oppo Reno 10x Zoom

Oppo Reno Lite

Oppo F11

Oppo F11 Pro

Galaxy S10, S10+, S10e, S10 5G

Galaxy S9, S9+

Galaxy S8, S8+

Galaxy Note 10, Note 10+

Galaxy Note 9

Galaxy Note 8

Galaxy Fold

Galaxy A10, A20, A20e, A30, A30s, A40, A50, A50s, A70, A80, A90 5G

Galaxy A6, A6+, A7, A9, A8, A8s (2018نسخ )

Galaxy J6, J6+, J8, J8+

Galaxy M10, M20, M30, M40

Tecno Spark 3 Pr

LG G8

Vivo X27

Vivo NEX S

Vivo NEX A

Realme 3 Pro

Huawei Mate (20, 20 Pro, 20 Lite, 20 X, 20 X 5G, 20 Porsche RS)

Huawei Mate (10, 10 Pro)

Huawei Porsche Design (Mate 10, Mate RS)

Huawei (P20, P20 Pro)

Huawei (P30, P30 Pro, P30 Lite)

Huawei Mate X

Huawei Nova (5T, 5, 5 Pro, 5i, 4)

Huawei (Y9, Y9 Prime, Y6, Y7, Y7 Prime, Y7 Pro)

Honor (20, 20 Pro, View 20)

OnePlus 6 / 6T

OnePlus 5 / 5T

OnePlus 7 / 7 Pro

ASUS ROG Phone I

ASUS ROG Phone II

ASUS ZenFone 5Z

ASUS ZenFone 6

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ2

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية