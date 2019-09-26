ناصيف زيتون يطلق فيديو كليب لأغنية فارقوني

أطلق الفنان السوري الشاب ناصيف زيتون فيديو كليب لأغنية فارقوني التي أطلقها قبل أسبوعين خلال حفل أحياه في مدينة أربيل في العراق.

وتم طرح الفيديو كليب على قناة ناصيف زيتون الرسمية على يوتيوب بالتزامن مع ذكرى ميلاده الـ31 التي صادفت يوم أمس الموافق 25 سبتمبر.

وتم تصوير الفيديو كليب في منطقة حتا الواقعة بمدينة دبي، وشارك في بطولته الفاشينيستا الكويتية روان حسين، وأخرجه بسام الترك.

وحققت الأغنية التي كتبها عدنان الأمير ولحنها أدهم ووزعها عمر صباغ 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب منذ إطلاقها.

الجدير بالذكر أن ناصيف زينون يستعد لإحياء حفل جديد في الأردن يوم 27 سبتمبر الجاري.

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