Nokia تقترب من إطلاق هاتف “غير مسبوق”

كشفت شركة نوكيا الفنلندية عن قرب إطلاقها لأقوى هاتف ذكي في العالم والذي سيحمل اسم Nokia 8.2.

وتسعى نوكيا من خلال هذا الهاتف لاستعادة مكانتها المفقودة في سوق الأجهزة الذكية، وسيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 855 ثماني النوى، ونظام أندرويد.

وسيأتي الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.5 بوصة وبدقة عرض عالية للغاية، قادرة على تغطية مساحة الواجهة الأمامية للهاتف بشكل كامل.

وقامت نوكيا بإخفاء الكاميرا الأمامية داخل هيكل الهاتف، حيث عمدت إلى تثبيتها على قاعدة متحركة تخرج من داخل الهاتف عند رغبة الشخص بالتقاط صور السيلفي.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية، حيث ستصل دقة الكاميرا الأولى إلى 64 ميغا بيكسل، والثانية 20 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الثالثة بدقة 13 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرا من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 8 إلى 10 غيغا بايت.

ويتميز هذا الهاتف بهيكله الأنيق المقاوم للماء والغبار، وسيحتوي على نظام تحديد المواقع، شريحة NFC، ومكان لتركيب شريحتي اتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع.

يذكر أن نوكيا ستطلق الجهاز الجديد في نهاية العام الجاري بسعر يصل إلى 600 دولار أمريكي.

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