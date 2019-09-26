بالفيديو.. نجاة طفلة بأعجوبة من تحت عجلات قطار

تفاجأ أشخاص متواجدون في محطة طريق كينجسبريدج الواقعة في مدينة نيويورك الأميركية برجل يحمل ابنته بين ذراعيه ويلقي نفسه أمام إحدى القطارات في وقت الذروة وسط صرخات الفتاة.

وتسبب الحادث في وفاة الرجل الذي يدعى فرناندو بالبوينا فلوريس (45 عاما،) على الفور، في حين قام الناس بإنقاذ الطفلة التي كانت تصرخ بشكل هستيري.

وتطلبت عملية الإنقاذ زحف عدد من المتطوعين تحت القطار لسحب الطفلة التي أصيبت بجروح طفيفة، كما أصيب عدد من المتطوعين الذين شاركوا في عملية إنقاذ الطفلة بجروح بسيطة أيضا.

وفور سحب الطفلة عمل الناس على مواساتها وإبعادها عن مكان الحادث، ومن ثم قاموا بتسليمها إلى الشرطة التي سلمتها بدورها إلى والدتها التي جاءت إلى زيارتها في مستشفى نيوركا كارابالو الذي نقلت إليه.

وقالت الشرطة إن أسباب هذه الحادثة لا زالت مجهولة، وبأن الطفلة كان محظوظة للغاية لنجاتها من الموت المحقق.

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