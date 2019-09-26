شركة Urbanista تطلق سماعة للاستخدامات الشاقة

كشفت شركة Urbanista السويدية عن سماعة لاسلكية جديدة مناسبة للاستخدامات الشاقة أطلقت عليها اسم Athens.

وزودت الشركة السويدية السماعة الجديدة بمعيار الحماية IP67 كي تكون قادرة على مقاومة الماء والغبار.

وتتميز السماعة الجديدة بتصميمها المميز ووزنها الخفيف الذي يصل إلى 5 غرامات مما يمنح المستخدم راحة كبيرة خلال ارتدائها.

وستدعم سماعة Athens تقنية البلوتوث 5.0، ونظام التحكم بالأوامر الصوتية من خلال آبل سيري وغوغل ناو.

وستحتوي السماعة على بطارية تجعلها تعمل لمدة 32 ساعة متواصلة في الشحنة الواحدة، وستوفر الشركة السماعة باللون الأسود Midnight.

الجدير بالذكر أن Urbanista ستطلق سماعتها في الأسواق قريبا بسعر يصل إلى 120 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية