سامسونغ تطلق مستشعر كاميرا بأصغر مساحة بيكسل

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن مستشعر كاميرا بأصغر مساحة بيكسل في العالم بواقع 0.7 ميكرو متر أطلقت عليه اسم ISOCELL Slim GH.

وسيساعد هذا المستشعر المصورين على التقاط صور دقيقة ضمن مساحة أقل، بسبب وجود أكبر عدد ممكن من البيكسلات في الصورة.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية المستشعر بتقنية ISOELL Plus وساهمت هذه التقنية في جعل المستشعر يأتي بدقة 43.7 ميغا بيكسل، ومساحة 0.7 لكل بيكسل.

ومن خلال المستشعر الجديد سيكون المستخدم قادرا على الحصول على صور بدقة 7968 * 5480 بيكسل، وعلى تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K وبوضوح 3840*2160.

وسيتيح المستشعر الجديد الفرصة للمستخدم لالتقاط صور واضحة بوضع الإضاءة الطبيعية بمعدل 1.4 ميكرو بيكسل حتى لو كانت ظروف الإضاءة منخفضة، وذلك بسبب احتوائه على تقنية Tetracell.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق المستشعر الجديد للشركات في نهاية العام الحالي، وبالتالي سيكون موجودا في الهواتف الذكية التي ستطلق في العام 2020.

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