دراسة تكشف تأثير القهوة الخضراء على الوزن

أثبتت دارسة أجرتها خبيرة التغذية الألمانية “إمكه ريزه” دور القهوة الخضراء غير المحمصة في إنقاص الوزن.

وأكدت إمكه أن القهوة الخضراء تساهم في تنشيط الأيض، كما أنها تمنع ارتفاع نسبة السكر بالدم بسبب وجود حمض الكلورجينيك فيها، مما يؤدي إلى عدم تخزين السكر والدهون في الجسم.

وقالت إمكه إن حمض الكلورجينيك يحتوي على مضادات أكسدة تترك تأثيرا إيجابيا على البشرة، وتحد من ظهور التجاعيد.

وأكدت ملائمة القهوة الخضراء للأشخاص الذين يعانون من العصبية واضطرابات النوم نظرا لوجود نسبة قليلة من الكافيين فيها.

وقالت إمكه إن شرب القهوة الخضراء لن يكون كافيا لإنقاص الوزن بشكل كبير ما لم يرافقه نظام صحي ومتوازن وممارسة الرياضة بشكل مستمر.

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