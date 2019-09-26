مسافرة تؤخر رحلة طائرتها بسبب “فعل غريب”

دفع الخوف والقلق مسافرة على متن الرحلة 8215 التابعة للخطوط زيامن الجوية الصينية إلى فتح باب الطوارئ للحصول على هواء نقي.

حيث تفاجأ المسافرون على متن الطائرة المتوجهة من مطار ووهان تيانخخ الدولي الواقع في عاصمة مقاطعة هوبي نحو مدينة لانشو بشمال غرب الصين بتصرف المرأة التي لم يكشف عن اسمها، وبخاصة أنها قامت بهذا التصرف بعد أن أصبحت الطائرة على المدرج واكتمل نصابها، وبدأت تستعد للإقلاع.

واستوجب الأمر استدعاء شرطة المطار التي قامت باعتقال المرأة بشكل فوري، من جهة أخرى بررت المرأة فعلتها بحاجتها إلى الهواء النقي، وبعدم معرفتها بقواعد الطيران.

وتسبب هذا الحادث في تأخير موعد انطلاق الرحلة لمدة ساعة كاملة، حتى قام المضيفون بإغلاق باب الطوارئ والتأكد من إجراءات الأمانة والسلام.

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