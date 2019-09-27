دراسة: الاستحمام مساء مُفيد للبشرة

أثبتت دراسة قامت بها شركة فوريو السويدية الرائدة في مجال العناية بالبشرة والتجميل أن الاستحمام في المساء أفضل للبشرة من الاستحمام في الصباح.

وأكدت الدراسة أن الاستحمام في المساء يساعد على التخلص من الأوساخ والغبار التي تتراكم على الجسم خلال النهار، كما أنه يساعد على إزالة الزيوت والمكياج والكريمات التي تضعها المرأة على وجهها وبشرتها.

وأكد أحد المشرفين على الدراسة أن الاستحمام في الصباح يمنح الإنسان الشعور بالنشاط فقط، ولكنه لن يكون مفيدا للبشرة بالشكل الكافي.

ونصح المشرفون على الدراسة الأشخاص بإزالة المكياج ليلا وغسل اليدين والقدمين بشكل جيد في حال لم يكن لديهم رغبة بالاستحمام في الليل.

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