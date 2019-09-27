أميركية تستقيل من وظيفتها بسبب “حب كلبتها”

في حادثة غريبة من نوعها قامت الأمريكية كارول كينج بالاستقالة من وظيفتها في البريد من أجل التفرغ للبحث عن كلبتها كيتي التي فقدتها في يوليو الماضي في أحد الفنادق الصديقة للكلاب في مونتانا.

وقالت كارول إن الكلبة كيتي البالغة من العمر 7 سنوات كانت خائفة من عاصفة رعدية الأمر الذي دفعها للخروج إلى حديقة جلاسير الوطنية القريبة من الفندق وتاهت فيها.

وقامت كارول وزوجها فيرن كينج المتقاعد بإطلاق حملات بحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما قاما بالبحث عنها باستخدام النظارات الليلية، الفخاخ الحيوانية، وعمدا إلى ترك ثيابهما في المنطقة التي تاهت فيها علها تشم رائحتهما وتعود، ولكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل.

وبعد حوالي شهرين من فقدان الكلبة رأى أحد جيران كارول كلب بالقرب من نافذته شبيه بكيتي مما دفعه لإبلاغ كارول التي جاءت لتجد كلبتها كيتي مستلقية تحت ظل شجرة بالقرب من حديقة منزل الجار، وتعاني من ضعف شديد.

وقامت كارول باحتضان كلبتها، وتقديم العلاج والعناية اللازمة لها، كما تقدمت بالشكر لجارها الذي ساعدها على إيجاد كلبتها.

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