“تمساح مُفترس” ينشر الرعب في إحدى القرى الكينية

في حادثة مؤسفة للغاية قتل تمساح من تماسيح النيل طفلين من الصف الثاني والخامس أثناء رعيهما الماشية قرب ضفة النهر في إحدى قرى كينيا.

وهرع أهل المنطقة إلى مكان الحادث عندما سمعوا صراخ الطفلين، ولكن مجموعة من فرس النهر العدوانية منعت أهل المنطقة من الاقتراب من ضفة النهر وإنقاذ الطفلين، ليقوم التمساح بقتلهما وافتراسهما.

وبعد يومين من الحادث عثر أهالي المنطقة على أشلاء الطفلين على بعد كيلومترين من مكان الحادث.

ولا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في كينيا، إذ قتلت تماسيح النيل شخصين في مايو الماضي.

الجدير بالذكر أن تماسيح النيل تعد من الحيوانات المفترسة التي تهدد الناس في كينيا، ويصل طول هذه التماسيح إلى 5 أمتار، وتتميز بعدوانيتها، وقوتها، وقدرتها على التغلب على الحيوانات الضخمة كوحيد القرن، وفرس النهر، والزرافة، والأسد، والجاموس الأفريقي.

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