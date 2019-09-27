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“تمساح مُفترس” ينشر الرعب في إحدى القرى الكينية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في حادثة مؤسفة للغاية قتل تمساح من تماسيح النيل طفلين من الصف الثاني والخامس أثناء رعيهما الماشية قرب ضفة النهر في إحدى قرى كينيا.

وهرع أهل المنطقة إلى مكان الحادث عندما سمعوا صراخ الطفلين، ولكن مجموعة من فرس النهر العدوانية منعت أهل المنطقة من الاقتراب من ضفة النهر وإنقاذ الطفلين، ليقوم التمساح بقتلهما وافتراسهما.

وبعد يومين من الحادث عثر أهالي المنطقة على أشلاء الطفلين على بعد كيلومترين من مكان الحادث.

ولا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في كينيا، إذ قتلت تماسيح النيل شخصين في مايو الماضي.

الجدير بالذكر أن تماسيح النيل تعد من الحيوانات المفترسة التي تهدد الناس في كينيا، ويصل طول هذه التماسيح إلى 5 أمتار، وتتميز بعدوانيتها، وقوتها، وقدرتها على التغلب على الحيوانات الضخمة كوحيد القرن، وفرس النهر، والزرافة، والأسد، والجاموس الأفريقي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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