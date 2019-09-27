بلقيس تحيي حفلين في اليوم الوطني للسعودية

قامت النجمة بلقيس بإحياء حفلين غنائيين في دبي والقصيم بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للسعودية.

وأحيت النجمة اليمنية الحفل الأول في 19 سبتمبر الجاري في منطقة ستي ووك في دبي وسط حضور جماهيري كبير، قبل أن تقوم بإحياء الحفل الثاني في القصيم في السعودية، وبدأت بلقيس حفلة القصيم بغناء النشيد الوطني السعودي وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي شاركها أداء النشيد.

وعبرت بلقيس عن سعادتها بالمشاركة بهذا الاحتفال، وقالت إن الغناء على مسارح السعودية يضيف الكثير لمسيرتها الفنية، كما تحدثت عن المكانة الخاصة لمنطقة القصيم في قلبها، وتمنت دوام الأمان والاستقرار في ربوع المملكة العربية السعودية.

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