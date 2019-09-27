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بلقيس تحيي حفلين في اليوم الوطني للسعودية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت النجمة بلقيس بإحياء حفلين غنائيين في دبي والقصيم بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للسعودية.

وأحيت النجمة اليمنية الحفل الأول في 19 سبتمبر الجاري في منطقة ستي ووك في دبي وسط حضور جماهيري كبير، قبل أن تقوم بإحياء الحفل الثاني في القصيم في السعودية، وبدأت بلقيس حفلة القصيم بغناء النشيد الوطني السعودي وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي شاركها أداء النشيد.

وعبرت بلقيس عن سعادتها بالمشاركة بهذا الاحتفال، وقالت إن الغناء على مسارح السعودية يضيف الكثير لمسيرتها الفنية، كما تحدثت عن المكانة الخاصة لمنطقة القصيم في قلبها، وتمنت دوام الأمان والاستقرار في ربوع المملكة العربية السعودية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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