شركة Realme تطلق هاتفا جديدا بمواصفات مميزة

أماطت شركة Realme الصينية اللثام عن هاتف ذكي جديد بمواصفات مميزة حمل اسم Realme x2.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 730G ثماني النوى ونظام أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة وبدقة عرض +FULL HD، وستحتوي الشاشة على مستشعر بصمات مدمج فيها، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 64 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة 2 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بحجم 64 و128 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بحجم 6 وغيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط بفضل تقنية 30WVOOC Flash Charge 4.0.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق الجهاز في الأسواق يوم 27 سبتمبر الجاري بسعر 225 دولارا للنسخة الأقل ذاكرة، و265 بالنسبة للنسخة الأعلى ذاكرة.

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