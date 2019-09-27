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جديد Bowers & Wilkins سماعة رأس لاسلكية مميزة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة Bowers & Wilkins البريطانية عن سماعة رأس لاسلكية جديدة مميزة أطلقت عليها اسم PX7.

وقامت الشركة البريطانية بصناعة سماعتها الجديدة من ألياف الكربون، وزودتها بخاصية كتم الضجيج لـتحجب الضجيج المحيط بالمستخدم لتمنحه تجربة فريدة.

وزودت الشركة البريطانية السماعة الجديدة بمشغلات 43 وذلك لكي تمنح المستخدم صوتا صافيا ونقيا.

وتتميز السماعة الجديدة ببطاريتها التي تعمل لمدة 30 ساعة في الشحنة الواحدة، كما أنها تحتوي منفذ USB type-C، وتتصل بالهاتف الذكي من خلال تقنية aptx HD Bluetooth .

يذكر أن الشركة البريطانية ستطلق السماعة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 400 يورو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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