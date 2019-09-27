قريبا..متصفح أوبرا يتيح مشاركة البيانات دون إنترنت

كشفت شركة أوبرا الترويجية عن إطلاق إصدار جديد لمتصفحها الشهير أوبرا يتيح للمستخدمين مشاركة البيانات ونقلها بسرعة كبيرة دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وأكدت أوبرا أن إصدار أوبرا ميني سيتيح للمستخدمين إمكانية نقل البيانات الكبيرة الحجم بين الهواتف الذكية بشكل سريع من خلال إنشاء اتصال آمن بين الجهازين اعتمادا على شبكة الواي فاي.

وبعد أن يتم إنشاء الاتصال من خلال شبكة الواي فاي يتم الاقتران بين الجهازين من خلال كود الاستجابة السريعة، حيث يقوم الجهاز الذي سيتلقى البيانات بمسحه.

وصرحت الشركة النرويجية أن سرعة النقل البيانات بين الجهازين ستكون أسرع ب200 مرة من عملية النقل بواسطة البلوتوث.

الجدير بالذكر أن الشركة النرويجية ستطلق الإصدار الجديد من المتصفح بشكل مجاني لمستخدمي أندرويد، على أن تطلقه بعد فترة لمستخدمي أي أو إس وبشكل مجاني أيضا.

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