ون بلس 7T.. مواصفات قوية فماذا عن السعر بالليبي؟

أعلنت شركة ون بلس عن هاتفها الجديد OnePlus 7T، وهو عبارة عن الطراز المطور من هاتف OnePlus 7، ويبلغ سعره ‭2550‬ دينار ليبي.

وقدمت الشركة الهاتف مع تصميم بهيكل زجاجي وإطار معدني، وواجهة بشاشة من نوع OLED وبمقاس6.55 بوصة بدقة FHD+ وتدعم تقنية +HDR10.

وقدمت الشاشة تردداً وصل إلى 90 هيرتز في الثانية وهي ميزة رائدة في تجربة ألعاب الفيديو ولكنها تستهلك مزيداً من الطاقة.

وتحتوي الشاشة على مستشعر بصمة مدمج ويعمل بالتقنية الضوئية optical ثنائية الأبعاد لمسح بصمات الأصابع.

المعالج من نوع سناب دراغون 855+ الجديد، وهو أحدث وأفضل معالجات شركة كوالكوم وبسرعة تصل حتى 2.96 جيجا هيرتز وهو أسرع وأقوى من الجيل السابق بنسبة 15%.

ويأتي الجهاز بـ 8 جيجابايت رام مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت وقالت الشركة إنها حسّنت نظام الاهتزاز في الهاتف وخفضت من درجة الحرارة أثناء الشحن والاستخدام الثقيل.

يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية، حيث جاءت الأولى بعدسة واسعة بدقة 48 ميغاكسل وفتحة عدسة f1.6 وتدعم التثبيت البصري والإلكتروني وتدعم الـ HDR.

بينما الكاميرا الثانية عبارة عن عدسة تيليفوتو للتقريب البصري حتى ضعفين وهي بدقة 12 ميغابكسل وفتحة عدسة f2.2 وتستطيع التقاط صور بورتريه، بينما العدسة الثالثة الجديدة عريضة بدقة 16 ميغابكسل وفتحة عدسة f2.2 أيضاً.

وتدعم الكاميرا تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بتردد 60 إطارا في الثانية، وفيديوهات بدقة FHD بتردد يصل إلى 960 إطار في الثانية أي مقاطع الحركة البطيئة جدا، لكن هذه الميزة ستتوفّر لاحقا من خلال التحديثات.

الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابكسل وتدعم الـ HDR وتأتي بتثبيت إلكتروني فقط وتستطيع تصوير فيديوهات بدقة FHD وبتردد 30 إطارا بالثانية.

الهاتف يأتي بنظام التشغيل اندرويد 10 مع واجهة وان بلس Oxygen OS الجيل العاشر القريبة من الاندرويد الخام، كما يدعم الهاتف ميزة فتح القفل بالتعرف على الوجه لكن من خلال الكاميرا الأمامية وبدون مستشعرات خاصة.

وجاءت البطارية بقدرة 3800 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع جدا بقدرة 30 واط أطلقت عليها وان بلس اسم Warp Charging 30T وتوفّر شحناً أسرع بنسبة 23% عن الجيل السابق. يأتي الشاحن السريع داخل الصندوق وتقول الشركة إنه يشحن البطارية من 0 الى 70% خلال 30 دقيقة فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية