فوائد البيض

حتى وقت قريب، كان البعض ينصحون بضرورة التقليل

من البيض قدر الإمكان للحد من استهلاك الدهون والكولسترول، فما حقيقة فوائد وأضرار

البيض؟ اقرأ المقال.

فوائد البيض

هناك العديد من البحوث والاراء حول البيض، وبين

الفوائد والأضرار، ما هي الحقيقة بشأن تناول البيض؟ فلنتعرف على هذا وأكثر في

المقال التالي.

البيض والكولسترول :

يصل الكوليسترول إلى الدم من مصدرين

يتم إنتاجه في الجسم.

يصل مع الطعام الذي نأكله.

إذا استهلكنا الكولسترول مع الطعام، فإن الجسم

يتوقف عن إنتاجه، وبالتالي إذا كانت هناك زيادة في الكولسترول، فالسبب لا يكمن في

استهلاك الكوليسترول، وإنما في مشكلة موازنة الكوليسترول في الجسم.

اليوم، هناك دراسات حول فوائد البيض بدأت ترجح

أن استهلاك البيض لا يزيد من مستوى الكولسترول العام في الدم

القيمة الغذائية للبيض

للبيض قيمة غذائية عالية، سوف نتعرف عليها فيما

يلي.

غني بالعناصر

الغذائية

يحتوي البيض على العديد من أنواع الفيتامينات

والمعادن بتركيبة مثاليه وبأفضل صيغة ميسره للجسم، وتحتوي ​​البيضة المتوسطة (بدون

القشرة) على

ما بين 70 – 80 سعرة حرارية.

نحو 35 غراماً من الماء.

6.5 غرام بروتين.

1.5 غرام من الأحماض الدهنية المشبعة.

1.7 غرامات من الأحماض الدهنية القصيرة المشبعة.

0.6 غرامات من الأحماض الدهنية الطويلة غير المشبعة.

5 غرام من الدهون.

0.6 غرام من الكربوهيدرات.

ما بين 70 – 80 سعرة حرارية.

نحو 35 غراماً من الماء.

6.5 غرام بروتين.

1.5 غرام من الأحماض الدهنية المشبعة.

1.7 غرامات من الأحماض الدهنية القصيرة

المشبعة.

0.6 غرامات من الأحماض الدهنية الطويلة غير

المشبعة.

5 غرام من الدهون.

0.6 غرام من الكربوهيدرات.

2 – البيض غني بالمعادن

يحتوي البيض على نسب عالية من المعادن،

كما يلي:

الكالسيوم – 25 ملغ.

الحديد – 0.8 ملغ.

الفوسفور – 60 ملغ.

البوتاسيوم – 60 ملغ.

الصوديوم – 65 ملغ.

الزنك – 0.6 ملغ.

النحاس – 0.008 ملغ.

المنغنيز – 0.04 ملغ.

ملغ B- فيتامين0.032.

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3 – البيض غني بالليسيثين

وهي مادة ضرورية جداً لنشاط الدماغ وللحفاظ على

مستوى الكوليسترول العام في الدم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البيض على مواد مفيدة

جدا للعيون، مثل: اللوتين والزياكسانثين. كما وأظهرت البحوث أن تناول بيضة كل يوم

يقلل من خطر تطور إعتام عدسة العين، ويمنع ضمور الشبكية.

D يحتوي البيض علبي فيتامين – 4

في الاونة الأخيرة، أخذ الوعي بشأن فيتامين د

بالازدياد. وبدأ ظهور المزيد من الدراسات التي تدل على أهميته لصحتنا:

فهو ضروري لصحة العظام والأسنان والدماغ.

يمنع تطور سرطان الثدي والقولون.

له أهمية في الأداء الوظيفي السليم للجهاز

المناعي.

5 – البيض غني بالأحماض الدهنية

تعمل الأحماض الدهنية الموجودة في البيض على:

(الحميد HDL)الزيادة من

مستويات الكروسترول.

سوية مع الكولين الموجود في البيض لتحسين نشاط

الكبد.

المساعدة على إنتاج الهرمونات وبالتالي.

الحفاظ على نشاط وسلامة القلب، والكلى، والدماغ

والمثانة.

منع فقدان الذاكرة.

يقلل البيض بشكل ملحوظ من مخاطر الإصابة بسرطان

الثدي.

6 – فوائد البيض للصحة النفسية وجهاز الدوران

أظهرت الدراسات الحديثة أن استهلاك البيض يمنع

تكوين جلطات الدم، السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

– فوائد

البيض في الريجيم7

أظهرت الدراسات الحديثة أنه في حالة السمنة،

فان تناول البيض كل صباح يسبب انخفاضا منضبطا في الوزن (انخفاض مضاعف في الوزن مقارنة

مع الإفطار من دون بيض).

بالمناسبة، فقد أظهرت ذات الدراسات أنه بالنسبة

لعوامل الخطر الأخرى للإصابة بامراض القلب (مثل: العمر، العامل الوراثي، التدخين،

النظام الغذائي، السمنة، الكولسترول، الرياضة)، فان مساهمة البيض في زيادة مستوى

الخطر تقترب من الصفر.

8 – فوائد

البيض للأعصاب والحالة النفسية والشيخوخة

من فوائد البيض :

أن له قدرة تأثير إيجابية على التفكير

والذاكرة؛ وكذلك القدرة على التعامل مع حالات التوتر على انواعها

أنه يساعد على الشفاء من أمراض الأعصاب وفقر

الدم وأمراض الكبد

أن له تأثيراً مضاداً للشيخوخة، وهذا يعني، أنه

بدلا من استهلاك الحبوب المكلفة لمكافحة الشيخوخة فيمكن ببساطة أكل البيض

كل هذا يجعل البيض من أكثر الأطعمة صحة للجسم،

غير مكلف، قليل السعرات الحرارية، لذيذ ويمكن إعداده بأشكال متنوعة ولذلك ننصحكم

بتناول البيض كل يوم بدون خوف. لتتمتعوا وتكونوا أصحاء في ان واحد .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية