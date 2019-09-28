بيع جزيرة اسكتلندية بـ 125 ألف جنيه إسترليني

جرى قبل أيام قليلة طرح جزيرة خاصة، قبالة الساحل الغربي لاسكتلندا، للبيع في الأسواق مقابل 125 ألف جنيه إسترليني فقط أي ما يعادل (153 ألف دولار).

وبحسب ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن جزيرة “إنش”، التي لا تبعد كثيراً عن منطقة أوبان الاسكتلندية، تضم منزلين ريفيين، بالإضافة إلى كهف، كان يعيش فيه مالك الجزيرة السابق في الفترة الممتدة ما بين 1973 و2003.

وجرى عرض الجزيرة للبيع مقابل أي أقل من سعر شقة في وسط العاصمة إدنبرة التي يجري بيعها غالباً بسعر لا يقل عن 285 ألف جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 3.1 % عن الأعوام السابقة.

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