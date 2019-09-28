قريباً .. إخفاء عدد الإعجابات والتعليقات في ” فيسبوك “

تعتزم منصة التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” إطلاق إجراء جديد يهدف إلى تحسين رفاهية المستخدمين.

وتتمثل الخطوة أو التجربة التي ستبدأ اليوم الجمعة في أستراليا، في أن بعض مستخدمي فيسبوك لن يكون بإمكانهم قريبا رؤية عدد حالات الإعجاب وردود الفعل ومشاهدات الفيديو على مشاركات الآخرين.

وحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، ستكون حالات الإعجاب خاصة ومرئية لمؤلف المشاركة فقط، في تغيير يتبع اختبارا مشابها على إنستغرام، الذي بدء بتطبيقه في يوليو الماضي في أستراليا.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن تجربة فيسبوك الجديدة وقالت مديرة السياسة على موقع فيسبوك أستراليا ميا غارليك إن التغيير استند إلى أبحاث الرفاهية وردود فعل من الأخصائيين في مجال الصحة العقلية، التي خلصت إلى أن عدد حالات الإعجاب يمكن أن يتسبب في المقارنة الاجتماعية.

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