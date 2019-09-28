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كندي يطلب الزواج من فتاة بـ”طريقة فريدة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقدم الشاب الكندي جون نيفل للزواج من حبيبته دانيال ديجي بطريقة فريدة من نوعها، إذ لجأ لزراعة جزرة في خاتم الزواج قبل أن يتقدم بطلب الزواج.

وقال الشاب الكندي إنه استلهم هذه الفكرة من قصة امرأة فقدت خاتمها قبل أن تعثر عليه بعد مدة بعد أن نمت جزرة بداخله.

وأكد جون على أن زراعة الجزرة داخل الخاتم كان أمرا صعبا ودقيقا، حيث ملأ دلو بلاستيكي بسعة 5 جالونات بالتراب، وترك مساحة صغيرة في الأعلى، وفي وسط الدلو قام بوضع الخاتم، ومن ثم عمد إلى صناعة ثقب ضيق من خلال مركز الخاتم لكي تنمو الجزرة من خلاله.

ومن ثم قام برش بذور الجزرة حول محيط الخاتم وقام برعايتها، وبالفعل نمت جزرة في الخاتم وبعد 90 يوما أصبحت الجزرة جاهزة لعرض الزواج.

الجدير بالذكر أن جهود نيفل لم تذهب سدى حيث وافقت دانيال على الزواج منه تقديرا لتضحياته من أجلها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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