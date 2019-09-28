بأسعار معقولة.. “فيوسونيك” تطلق شاشتين لعشاق الألعاب

أزاحت شركة فيوسونيك الأميركية النقاب عن شاشتين جديدتين مناسبتين لعشاق الألعاب أطلقت عليهما اسم VX2758-2KP-MHD، و VX2758-C-MH.

وقامت الشركة بتصميم الشاشتين بطريقة مميزة للغاية، وتتميز الشاشتان بمعدل تنشيط الصورة الذي يبلغ 144 هرتز مع زمن استجابة يصل إلى 1 ميلي في الثانية.

وستأتي الشاشة VX2758-2KP-MHD بمقاس 27 بوصة، وبدقة عرض 1440*2560 بيكسل QHD، كما أنها قادرة على تغطية نطاق الألوان NTSC بنسبة 93% ونطاق الألوان sRGB بنسبة 131%.

وستدعم هذه الشاشة تقنية Sync، وستحتوي على منفذ Display port، ومنفذي HDMI، ووضع View Mode والذي يساعد المستخدم على تحديد الوضع المناسب لما يعرض على الشاشة، كما تقوم الشاشة بمواءمة منحى جاما ودرجة حرارة الألوان والتباين ودرجة السطوع بشكل تلقائي.

كما زودت الشركة هذه الشاشة بسماعتين مدمجتين بقدرة 2.5 واط، وستطرحها فيوسونيك في الأسواق بسعر 336 دولارا أميركيا.

أما شاشة VX2758-C-MH فستكون مشابهة للشاشة السابقة بشكل كبير، ولكنها ستتميز عنها بالشاشة المنحنية والتي ستأتي بقياس 27 بوصة أيضا ستدعم تقنية Free Sync من شركة AMD، وستعمل الشاشة بلوحة VA بدقة عرض 1080*1920 بيكسل مع تباين ثبات يصل إلى 3000.1.

وستغطي هذه الشاشة نطاق الألوان NTSC بنسبة 88 %، ونطاق الألوان sRGB بنسبة 120% وستحتوي على منفذي HDMI ومنفذ VGA.

يشار إلى أن الشركة الأميركية ستطرح هذه الشاشة بسعر 242 دولارا أميركيا.

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