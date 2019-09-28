محمد رمضان يطلق أغنية “هما عايزينها فوضى”.. فيديو

أطلق الفنان المصري محمد رمضان أغنية جديدة حملت اسم “هما عايزينها فوضى”، وعبر من خلالها عن رفضه لدعوات التظاهرات التي انتشرت مؤخرا والتي من شأنها تهديد الأمن القومي المصري.

وأكد محمد رمضان من خلال الأغنية أن الصوت الحق سيعلو جميع الأصوات المطالبة بالتظاهر، كما تحدث من خلالها عن عدم قرب الجهات التي تدعو للتظاهر من الواقع المصري.

وحققت الأغنية انتشارا كبيرا على يوتيوب حيث وصل عدد مشاهديها إلى أكثر من مليون مشاهد بعد عدة ساعات من طرحها على قناة محمد رمضان في موقع يوتيوب.

الجدير بالذكر أن الأغنية الجديدة من كلمات وألحان فرغلي بلاكس وإخراج ياسر سامي.

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