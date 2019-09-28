أمازون تطلق أول سماعة أذن لاسلكية.. إليك مواصفاتها

شهد مؤتمر أمازون السنوي الذي عقد في مدينة سياتل الأميركية قيام الشركة بالكشف عن أول سماعة إذن لاسلكية تنتجها والتي حملت اسم Echo Buds.

وتميزت السماعة الجديدة بتقنية عزل الصوت والضوضاء، بالإضافة لدعمها للمساعد الصوتي لأمازون إليكسا، والمساعد الصوتي سيري، والمساعد الصوتي Google assistant.

وقالت أمازون إن السماعة الجديدة ستكون مقاومة للماء والعرق والغبار، وستعمل السماعة عند شرائها لمدة 20 ساعة متواصلة، وبعد ذلك يتم شحنها من خلال قاعدة الشحن الخاصة بها، حيث ستعمل السماعة لمدة 5 ساعات بالشحنة الواحدة.

الجدير بالذكر أن أمازون فتحت باب الطلب على سماعتها الجديدة من خلال متجرها على الإنترنت بسعر 130 دولارا دون أن تحدد موعد طرحها في الأسواق بشكل رسمي.

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