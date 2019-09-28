شركة Honor تطلق سوارا يقيس الأوكسجين في الدم

كشفت شركة Honor الصينية عن سوار لياقة بدنية قادر على قياس الأوكسجين في الدم أطلقت عليه اسم Band 5.

وزودت الشركة الصينية السوار الجديد بوظيفة قياس الأوكسجين في الدم SpO2 ضمن تحديث عبر الأثير Over-the-air.

وأكدت الشركة على أن الوظيفة الجديدة ستساعد على مراقبة الأوكسجين في الدم لكي تستفيد منها تطبيقات الصحة واللياقة البدنية، وتكمن أهمية هذه الوظيفة في مساعدتها في معرفة مدى توفر كمية كافية من الأوكسجين للخلايا والأنسجة.

ويتميز السوار الجديد بقدرته على مراقبة ضربات القلب على مدار اليوم، بالإضافة إلى قيامه بوظائف أخرى تتعلق باللياقة البدنية.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق السوار الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 60 دولارا أميركيا، دون أن تكشف عن الموعد الرسمي لإطلاق السوار في الأسواق.

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