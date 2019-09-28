دراسة: بدانة الأطفال تهددهم بـ”مرض خطير”

حذرت دراسة نشرتها صحيفة “إنديان جورنال أوف إندوكرينولوجي” من مخاطر البدانة لدى الأطفال، وقالت إن البدانة تزيد خطر إصابة الطفل بمرض السكري 4 مرات.

كما أكدت الدراسة أن البدانة تزيد من احتمال إصابته بمتلازمة التمثيل الغذائي، وارتفاع ضغط الدم والكولسترول، وتؤدي إلى حدوث اضطراب في نبضات القلب.

وفرقت الدراسة ما بين الوزن الزائد والبدانة، حيث قالت إن الطفل يكون بدينا في حال تجاوزت الزيادة 20 كغم عن الوزن الطبيعي، أما في حال كانت الزيادة أقل من 20 كغم فإن هذا يعتبر وزنا زائد.ا

وأكدت الدراسة أن الوجبات السريعة، ومشاهدة التلفاز لوقت طويل، وقلة النشاط البدني تؤدي إلى إصابة الطفل بالبدانة.

يذكر أن تقرير منظمة الأمم المتحدة لعام 2016 أكد معاناة 41 مليون طفل في العالم من البدانة، 48 % منهم يعيشون في آسيا و25 % يعيشون في أفريقيا، في حين توزعت النسبة الباقية بين القارات الأخرى.

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