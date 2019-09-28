أسماء سليم تلتقي جمهورها في 4 اكتوبر بإسطنبول

تستعد النجمة الليبية أسماء سليم لإحياء حفل غنائي يوم 4 اكتوبر في جراند بارك هوتيل باسطنبول يرافقها في إحياء الحفل المطرب الجزائري عبدو درياسة والفنانة اللبنانية نانسي نصرالله.

ويأتي الحفل بعد حفل ناجح أحيته في إسطنبول منذ حوالي شهر، حيث شهد حضور لافتا من الجالية الليبية والتونسية، ليأتي حفل اكتوبر انطلاقة لعدة حفلات في تركيا والوطن العربي.

الجدير بالذكر أن أسماء كانت لها مشاركة في أوبريت السلام في الفترة الأخيرة مع نخبة من المغرب العربي، وتستعد هذه الأيام لاختيار كلمات ألبومها الجديد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية