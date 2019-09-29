“عطاء” و “طمزين” للترفيه عن أطفال مرزق

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انتظم في مدينة تراغن برنامج ترفيهي مشترك بين مؤسسة عطاء الخير بتراغن ومؤسسة طمزين للأعمال الخيرية من جبل نفوسة داخل مركز الإيواء رقم واحد بهدف المساهمة في رفع الروح المعنوية للأسر النازحة من مدينة مرزق إلى تراغن وللخروج بالأطفال من حالات التوتر النفسي وما يتبعها من آثار سلبية على شخصية الطفل نتيجة الحرب وما تبعها من نزوح.

يأتي البرنامج الترفيهي في إطار عدد من نشاطات الدعم النفسي والمساعدات الإنسانية الغذائية والصحية التي تعتزم المؤسستان تنفيذها في مناطق متفرقة من بلدية تراغن وما جاورها من البلديات التي استقبلت الأسر النازحة من مرزق.

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