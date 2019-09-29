منوعات

“عطاء” و “طمزين” للترفيه عن أطفال مرزق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

انتظم في مدينة تراغن برنامج ترفيهي مشترك بين مؤسسة عطاء الخير بتراغن ومؤسسة طمزين للأعمال الخيرية من جبل نفوسة داخل مركز الإيواء رقم واحد بهدف المساهمة في رفع الروح المعنوية للأسر النازحة من مدينة مرزق إلى تراغن وللخروج بالأطفال من حالات التوتر النفسي وما يتبعها من آثار سلبية على شخصية الطفل نتيجة الحرب وما تبعها من نزوح.

يأتي البرنامج الترفيهي في إطار عدد من نشاطات الدعم النفسي والمساعدات الإنسانية الغذائية والصحية التي تعتزم المؤسستان تنفيذها في مناطق متفرقة من بلدية تراغن وما جاورها من البلديات التي استقبلت الأسر النازحة من مرزق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك