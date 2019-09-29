“ليبيا بريئة”.. إليك أكثر الدول فتكاً بالمناخ

اختتمت قمة الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ أعمالها وسط حالة من إثارة الجدل عالمياً بسبب التقصير الذي سيطر على موقف الدول رغم محاولتها الاحتفاء ببعض الإنجازات.

ويسيطر على كوكب الأرض حالة من المستقبل المجهول والخطر نتيجة الانبعاثات الكربونية والتي تهدد العالم وما تسببه من ارتفاع درجات الحرارة، وتغير المناخ، وارتفاع مستويات البحر.

وشهدت القمة التي نظمتها الأمم المتحدة اقتراحات لتخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مثل طرح خطة لتقليص الانبعاثات بمقدار النصف خلال العشرة أعوام المقبلة.

ورغم ذلك، تعتبر الدول الصناعية هي الخطر الأكبر على العالم في الانبعاثات، حيث تحتل الصين المركز الأول عالميا في إنتاج الانبعاثات بمقدار 10 مليون طن في السنة بنسبة 29.34 بالمئة، وفقا لآخر تقرير ومؤشر أصدره الاتحاد الأوروبي في عام 2018.

أما في المركز الثاني فقد حلت الولايات المتحدة بانبعاثات وصلت إلى 5 مليون طن سنويا، بنسبة 13.77 بالمئة من الإنتاج العالمي.

في المركز الثالث جاءت الهند بإنتاج وصل إلى 2 مليون و454 ألف طن سنويا بنسبة 6.62 بالمئة.

عربياً جاءت السعودية وليبيا ومصر ضمن الدول الأكثر انبعاثاً كربونياً، أما إيران فقد حصلت إيران على المركز السابع بكمية تصل إلى 672 ألف طن، وبنسبة 1.81 بالمئة.

وحلت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول العربية بنسبة 1.72 بالمئة عالميا، بنحو 638 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة، وهي بالمركز الثامن عالميا.

ثم جاءت مصر بإنتاج يصل إلى 258 ألف طن وبنسبة مئوية تصل إلى 0.70 بالمئة من الإنتاج العالمي.

وتصل النسبة الكلية لإنتاج الدول العربية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى 8.5 بالمائة عالميا.

وجاءت ليبيا في المركز العاشر عربياً بنسبة انبعاثات كربونية لم تتعدى 0.16% فقط.

وإليك ترتيب الدول العربية:

1- السعودية: 638.762 – 1.72%

2- مصر: 258.668 – 0.70%

3- الإمارات: 202.802 – 0.55%

4- العراق: 199.296 – 0.54%

5- الجزائر: 159.929 – 0.43%

6- قطر: 97.787 – 0.26%

7- الكويت: 97.151 – 0.26%

8- عمان: 78.421 – 0.21%

9- المغرب: 61.584 – 0.17%

10- ليبيا: 57.584 – 0.16%

11- البحرين: 35.775 – 0.10%

12- تونس: 31.630 – 0.09%

13- سوريا: 28.377 – 0.08%

14- الأردن: 24.565 – 0.07%

15- لبنان: 23.102 – 0.06%

16- اليمن: 21.768 – 0.03%

17- السودان وجنوب السودان: 21.056

18- موريتانيا: 2.962 – 0.01%

19- جيبوتي: 1.014 – 0.00%

20- الصومال: 0.927 – 0.00%

21- جزر القمر: 0.206 – 0.00%

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