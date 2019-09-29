ناسا ترصد ثقبا أسود يلتهم نجما

العنوان_ليبيا

أثارت الثقوب السوداء اهتمام الملايين حول العالم خلال الشهور الماضية بعد نشر أول صورة لواحد من هذه الثقوب، فضلا عن المعلومات المثيرة عن هذا العملاق الكوني التي تشير إنه يلتهم كل شيء يقترب منه.

وفي 29 يناير الماضي، تمكن علماء في وكالة ناسا من رصد حدث كوني “نادر”، قالت إنه يحدث كل 10 آلاف سنة إلى 100 ألف سنة في مجرة بحجم مجرتنا.

من خلال التلسكوب الفضائي “Tess” التابع للوكالة والمخصص لتتبع الكواكب خارج مجموعتنا الشمسية، رصد التلسكوب نجما يقترب من ثقب أسود.

هذا الثقب يبعد 375 مليون سنة ضوئية عن كوكبنا، ويبلغ حجمه ستة ملايين مرة حجم شمسنا، ويقع في مجرة تسمى 2MASX J07001137-6602251، بحسب ناسا.

علماء ناسا راقبوا الحدث، ورصدوا النجم الذي يبلغ حجمه حجم الشمس وهو يقترب بشدة نحو الثقب الأسود، وهي الظاهرة التي تسمى Tidal Disruption. وبفعل الجاذبية الشديدة، قام الثقب الأسود بتدمير وتمزيق هذا النجم في حدث أطلقت عليه ناسا ASASSN-19bt،

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