أبل تطلق تحديثا جديدا لنظام التشغيل الخاص بها

أصدرت شركة أبل، مؤخرا تحديثا جديدا لنظام التشغيل الخاص بها آي أو إس (iOS).

وتكمن مزايا نظام التشغيل الجديد iOS 13 بعدة أمور منها شحن البطارية، وذلك من خلال المساعدة في إطالة عمرها عن طريق تعلم عادات الشحن، ومنع البطارية من الشحن بالكامل على الفور، إلى جانب خاصية إتاحة مسح المستندات ضوئياً.

ومن بين مزايا نظام التشغيل الجديد، البحث عن الرسائل السابقة من خلال البحث عن كلمة أو عبارة واحدة، كما يتيح النظام الجديد إمكانية البحث من خلال الصوت، بدلاً من الكتابة.

ولم تقتصر التحديثات على ذلك، حيث يُمكن النظام الجديد من مشاركة الصور بطريقة تُمكن ترك الصورة بعلاماتها الجغرافية وإمكانية مشاهدة مكان التقاطها، ولكن عندما تشاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو الرسائل، يمكنك إزالة تلك المعلومات والحفاظ على خصوصية أي معلومات عن الموقع.

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