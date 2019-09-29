مركز مكافحة الامراض يحذر من زيادة الاصابة “بالليشمانيا “

توقع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر النجار زيادة تعرض

المواطنين لمرض “الليشمانيا الجلدية “في حال عدم توفر الادوية لعلاجه،

واستمرار توقف برنامج مكافحته.

وناشد النجار الجهات المسؤولة بالدولة ضرورة توفير الأدوية الخاصة بالعلاج،

مشير الى ان علاج الليشمانيا معقد ويحتاج إلى أصناف لا تصنعها الا بعض الشركات

الأوربية والتي أوقفت تعاملها مع ليبيا بسبب الديون المتراكمة

وعزا بدر الدين النجار سبب زيادة عدد الحالات المصابة بالمرض العام الماضي

إلى توقف البرنامج الوطني لمكافحة الليشمانيا في ليبيا، نتيجة تدهور الوضع الأمني

والاقتصادي في البلاد

يشار الى أن عدد الحالات المصابة

بداء الليشمانيا العام الماضي بلغ 8000 حالة وفقا للمركز المركز الوطني لمكافحة

الأمراض

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